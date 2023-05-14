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Mansur Yavaş CHP'nin elindeki son oy oranlarını açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu kaç puan önde?

Mansur Yavaş CHP'nin elindeki son oy oranlarını açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu kaç puan önde?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eline ulaşan ıslak imzalı tutanaklara dayalı sonuçları açıkladı. CHP verilerine göre, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde götürüyor.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Mansur Yavaş, CHP'nin elindeki ıslak imzalı tutanaklara göre şu andaki oy durumunu açıkladı. Buna göre, Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 oy, Erdoğan yüzde 46,80, Sinan Oğan ise yüzde 5.33 oy almış  gözüküyor. İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamasından satır başları...

- Moraliniz bozmayın. Buradayız. Sağlıklı bağlantı içerisindeyiz. Elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü sergileyen iktidar tablosunu gösteriyor. Bu net. Elbette bu saatten sonra tüm kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimiz aldatmaya, manipüle etmeye hakkı yoktur.

- Kendi sandıklarımızı veriler üzerinden takip ediyoruz. Seyri önde takip ediyoruz. Rakip ittifakın itirazıyla engellenen sandık verileri bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar. Önde olduğumuz sandıklara itirazlar yapılıyor. Böyle bir strateji geliştirilmiş, saygı duyuyoruz. 

Çevrede ne olup bittiğine de hakimiz

- Sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti aldatma adına, kazanma üzerine senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız buna aldanmasın. Çevrede ne olup bittiğine de hakimiz. Hareketliliği takip ediyoruz. Sandıktan ne çıkıyorsa, sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Biz sürekli çıkış, rakibimizin de iniş trendini seyrettiğini görüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Tüm görev alan vatandaşlarımızın sandıklarını terk etmemelerini özellikle istiyoruz.

İşte CHP'nin elindeki son sandık verileri

Mansur Yavaş ise CHP'nin elindeki sonuçları şöyle açıkladı: "Elimize 91.913 sandığın net sonucu geldi. Kılıçdaroğlu, yüzde 47.42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oya sahip. Bunların içinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüdeki sandığı gelmedi. 

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