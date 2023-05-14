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Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın

Demirtaş’tan ‘Anadolu Ajansı’ paylaşımı: Kesinlikle inanmayın

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin sona ermesinin ardından bir paylaşım daha yaptı.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımla, “Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen” dedi.

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da yakından takip ettiği cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımları devam ederken HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan Anadolu Ajansı’na dair paylaşım geldi.

Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın

Demirtaş verilerinin doğruluk payı tartışma konusu olan Anadolu Ajansı için, “Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen” ifadelerini kullandı.

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