İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a roket fırlatıldı"

TEL AVİV (İHA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nden Aşkelon’a bir adet roketin fırlatıldığını açıkladı.

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Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında dün ilan edilen ateşkesin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nden Aşkelon’a bir adet roketin fırlatıldığını açıkladı.

IDF, roketin herhangi bir hasara veya yaralanmaya yol açmadığını aktararak, boş bir araziye düştüğünü ifade etti. IDF, hava savunma sistemlerinin devreye girmediğini belirtti.

İsrail’in 9 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetmiş, 147 kişi de yaralanmıştı.