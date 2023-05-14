BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.

Bakan Özer'in sandığından da Erdoğan çıktı

AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık
TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık