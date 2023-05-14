Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.

Bakan Özer'in sandığından da Erdoğan çıktı

AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.