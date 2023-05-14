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Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı

Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. Sandıkların yüzde 24.63'ünün açıldığı şehirde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 76.83'ünü aldı. Recep Tayyip Erdoğan'a şu ana kadar yüzde 19.34 oy çıktı.

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Türkiye genelinde sandıkların kapanması ile birlikte oy sayım işlemi başladı. Şu ana kadar sandıkların yüzde 17.76'sı açılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den dikkat çeken sonuçlar geldi.

Kılıçdaroğlu yüzde 76.83

337 sandığın bulunduğu Tunceli'de şu ana kadar sandıkların yüzde 24.63'ü açıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 76.83 oy çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 19.34'de kaldı. Sinan Oğan yüzde 3.92 oy alırken, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 0.10 olduğu belirtildi.

Tunceli'de seçimlere katılım yüksek

Öte yandan Tunceli'de seçimlere katılım oranı yüzde 85.42 oldu. 12 bin 601 kişinin sandık başına gittiği şehirde oyların 12 bin 517'si geçerli sayıldı.

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