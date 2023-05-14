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Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...

Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını açıklamasının ardından sandıktan çıkan ilk sonuçlar geldi.

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Türkiye, bugün sandık başına gitti. 14 Mayıs 2023 seçimleri olarak da bilinen seçimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oy kullanıldı. Açılan sandık sayısı 7.331 (% 3.82), kullanılan oy sayısı 1.589.852 oldu.

İlk gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi oranları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: % 55.39
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38.05
Sinan Oğan : % 5.46
Muharrem İnce: % 1.17

Milletvekili Seçimi Partilerin listesi şöyle:
AK PARTİ: % 48
CHP: % 23.03
MHP: % 11.54
İYİ: % 6.1
YEŞİL SOL: % 5.25
Y.REFAH % 2.89
MEMLEKET: % 0.37
BBP:% 0.87
TİP:% 0.23
AP: % 0.22
ZAFER:% 0.95

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