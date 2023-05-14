Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı

Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed, bu maçta LGBT temalı forma sebebiyle sahaya çıkmayı reddetti.

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Küme düşme potasındaki Nantes, ligde kalma açısından çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Toulouse ile oynanacak karşılaşma öncesi yeşil-sarılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nantes'in, sezon maçında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, LGBT+ sembolü olan formayi giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı. Mısırlı fovet, otelden hareket etmedi.

Nantes'ta bu sezon toplam 49 maçta süre alan Mostafa Mohamed, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.