Almanya Başbakanı ile Ukrayna Devlet Başkanı bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Szholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’da bir araya geldi.

Abone ol

Scholz ve Zelenskiy ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı sonu kadar destekleyeceklerini vurgulayarak, Ukrayna’nın barışa hazır olduğunu, ancak Rusya'nın dikte ettiği barışın olamayacağının açık olduğunu vurguladı.

Dün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un açıkladığı Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerindeki askeri yardımı hatırlatarak Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin şu anda 17 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

Zelenskiy, Almanya’ya yardımları ve Rus işgali nedeniyle Almanya'ya kaçan yaklaşık bir milyon Ukraynalıya kapılarını açtıkları için teşekkür etti.

Zelenskiy ve Steinmeier görüştü

Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelen Zelenskiy, Bellevue Sarayı'ndaki konuk defterine Almanya’nın Ukrayna’nın “gerçek bir dostu ve güvenilir bir müttefiki” olduğunu yazdı.

Zelenskiy’e Charlemagne Ödülü ile onurlandırıldı

Zelenskiy, Almanya temasları kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Aachen kentinde geleneksel olarak her yıl verilen Avrupa’nın birliğine katkı verenlere verilen Charlemagne Ödülü ile onurlandırıldı.

Zelenskiy dün İtalya’daydı

Öte yandan, Zelenskiy’nin Almanya ziyaretinin Berlin polisi tarafından sızdırılmasının ardından uzun bir süre gezinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizdi. Zelenskiy, dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Papa Francis ile İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya gelmişti.