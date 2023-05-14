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Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı

Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı

Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların açılıp sayım işlemine başlanırken birçok siyasiden oylara sahip çıkılması için çağrı geldi.

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Bugün gerçekleştirilen 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi 17.00 saatiyle birlikte tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla oy sayma işlemlerine de başlandı. Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şimdi oylara sahip çıkma zamanı" dedi.

Şimdi oylara sahip çıkma zamanı

HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçmenlere çağrıda bulunarak "Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi oylara sahip çıkma zamanı" dedi.

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