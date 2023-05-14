Canan Kaftancıoğlu'ndan çağrı! Oylara sahip çıkmak için okullara davet ediyoruz

Bugün gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde sona gelindi. Sandıklar 17.00'de kapandı ve sayım işlemleri başladı. Türkiye genelinde seçime yoğun katılım gerçekleşirken CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, rekor katılım beklediklerini duyurdu. Kaftancıoğlu, seçmene seslenerek "Vatandaşları oylarına sahip çıkmaları için oy verdikleri okullara davet ediyoruz" dedi.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim için bugün sandık başındaydı. Seçim tamamlanırken Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın açıklamasında bulanarak sürece dair açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Rekor katılım bekliyoruz

"İstanbul'da 1951 okulda, cezaevi sandıkları ile birlikte 30 bin 850 sandık ve seyyar sandıklarda vatandaşlarımız oy kullandı. İstanbul'da bahar havası var. İstanbul'da rekor katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye'de de öyle olduğuna yönelik bilgiler geliyor.

Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, demokratik haklarını kullanarak demokrasiye sahip çıktıkları için teşekkür ederim.

Bahar havasında seçim

İstanbul'da oy kullanma esnasında münferit bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve bahar havasında vatandaşlarımız oy kullandılar. Bir ilçemizde bir okulumuzda trafodan çıkan yangın anında söndürüldü. Birkaç ilçemizde birkaç vatandaşımızın mükerrer oy kullanmasıyla ilgili görevli arkadaşlarımız gerekli işlemleri yaptılar.

Bir ilçemizde 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılmasına dönük bir girişimde bulunuldu ama bir şey çıkmadı.

Görevliler görevlerini yaptı

Sadece bir tane sandık başkanının görevini, yasanın kendisine tarif etmediği gibi yapmadığı görülünce başkanlıktan uzaklaştırıldı. Onun dışında sokakta ve sandıkta görevlilerimiz görevlerini yaptılar.

Vatandaşları oylarına sahip çıkmaları için oy verdikleri okullara davet ediyoruz."