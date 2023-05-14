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Görüntüler sosyal medyada tepki çekti! ''Mühür kırma'' provokasyonu için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatarak sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi devam ederken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. 

Akımı başlatanların Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.

Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve  bu provokasyonun 7 yıl gibi  ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.

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