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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen  AK İstanbul İl Başkanlığında hazırlıklar sürüyor.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde 81 ilde sabah saat 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Oy verme işleminin bitmesine yarım saatten az bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapması beklenen AK Parti'nin Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığında hummalı bir çalışma başlatıldı.

Hazırlıklar çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı.

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