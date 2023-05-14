BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti.

Abone ol

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir.

Annemi rahmetle anarak, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yâd ediyorum.  ‘Anne’ deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum.

Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü
Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı:
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü
Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü
Bursa'da oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu
Bursa'da oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu Ankara'da kullandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu Ankara'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu