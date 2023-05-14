BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı.

Abone ol

Abdullah Gül, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte okula gelen Abdullah Gül, oy kullanacakları 1140 numaralı sandıkta yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Abdullah Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sıranın kendisine gelmesiyle oyunu kullanan Gül, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye de dönem dönem vakti geldiğinde milletin iradesine başvurdu. Bugün vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticede milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur içinde, saygı içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum ve şimdiden her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler."

ÖNCEKİ HABERLER
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu
Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi
Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti
Seçimden renkli görüntüler! Oy kullanmaya atıyla geldi: Meraklı gözlerle izlediler!
Seçimden renkli görüntüler! Oy kullanmaya atıyla geldi: Meraklı gözlerle izlediler!
Muğla'da oy kullanan seçmenler güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti
Muğla'da oy kullanan seçmenler güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti
Otoyolda feci kaza! Lüks otomobil takla attı, yoldan çıktı!
Otoyolda feci kaza! Lüks otomobil takla attı, yoldan çıktı!
Bakan Nureddin Nebati aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı
Bakan Nureddin Nebati aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı
Eskişehirliler önce oy kullanmaya, sonra parklara koştu
Eskişehirliler önce oy kullanmaya, sonra parklara koştu
Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı
Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı
Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı