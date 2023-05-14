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Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı

Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı

MANİSA ve İzmir’de oylarını sabah erken saatlerde kullanan vatandaşlar, soluğu Spil Dağı Milli Parkı’nda aldı. Yeşil alanları dolduran vatandaşlar aileleriyle birlikte mangal yakıp, piknik yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oylarını sabah saatlerinde kullanan Manisa ve İzmirli bazı vatandaşlar, kalan boş zamanlarını değerlendirmek ve temiz hava almak için soluğu, Spil Dağı Milli Parkı’nda aldı. Güzel havanın tadını çıkarmak üzere öğle saatlerinde Spil’e akın eden vatandaşlar mangallarını yakarak piknik yaptı.

Spil’e çıkan vatandaşlardan Yusuf Tanyarı, “Oylarımızı sabah kullandık. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Vatanımız için kim hayırlıysa o gelsin başımıza” dedi.

Sabah erkenden kalkarak oylarını kullandıklarını ifade eden Hamdi Öklü ise “Vatandaşlık görevimiz olan oyumuzu kullandık. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Bu vesileyle geri kalan zamanı ailem ve çocuklarımla geçirmek için Spil Dağı Milli Parkı’na geldik. Burada da akşama kadar vakit geçireceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

Oyunu kullandıktan sonra piknik yapmaya geldiğini belirten bir diğer vatandaş Nevin Yiğen de havanın güzelliği ile seçimin güzelliğini birlikte yaşadıklarını söyledi.

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