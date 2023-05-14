CHP Grup Başkanvekili Özel, oyunu Manisa'da kullandı! Kızı İpek ilk kez sandık başında

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Manisa'da kullandı. Öte yandan açıklama yapan Özel, "Eşim hem bir eczacı hem de bir anne. Bugün onun için ayrı bir anlam taşıyor. Ayrıca kızım İpek de ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşıyor." dedi.

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Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na eşi Didem ve kızı İpek Özel ile gelen Özgür Özel, 1161 numaralı sandıkta oy verdi.

14 Mayıs'ın hem Eczacılar Günü hem de bu yıl Annelere Günü'ne denk geldiğine dikkati çeken Özel, "Eşim hem bir eczacı hem de bir anne. Bugün onun için ayrı bir anlam taşıyor. Ayrıca kızım İpek de ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşıyor." dedi.

Özel, bütün seçmenlerin titizlikle oy kullandığını belirterek, "Bu, vatandaşımızın oyuna verdiği kıymeti gösteriyor. Biz bugün Türkiye'de rekor bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.