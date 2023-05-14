BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Abone ol

Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Ankara Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.

Erbakan ve eşi "4446" numaralı sandıkta oylarını verdi.

Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.

Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları
Sandık başında şoke oldular! Yüzlerce vatandaş oyunu kullanamadı
Sandık başında şoke oldular! Yüzlerce vatandaş oyunu kullanamadı
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı
AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu kullandı: Son kararı milletimiz verecek"
AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu kullandı: Son kararı milletimiz verecek"
İstanbul’da ulaşıma seçim düzenlemesi! Sefer saatleri değişti
İstanbul’da ulaşıma seçim düzenlemesi! Sefer saatleri değişti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı
Bazı oy pusulalarında YSK mührü, adayların isminin üstüne geldi
Bazı oy pusulalarında YSK mührü, adayların isminin üstüne geldi
Canan Kaftancıoğlu açıkladı! İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı gözaltına alındı
Canan Kaftancıoğlu açıkladı! İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı gözaltına alındı
Bakan Dönmez oyunu kullandı! Dikkat çeken elektrik açıklaması: Her türlü tedbirler alındı!
Bakan Dönmez oyunu kullandı! Dikkat çeken elektrik açıklaması: Her türlü tedbirler alındı!
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı: Sözün bittiği yerdeyiz
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı: Sözün bittiği yerdeyiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara’da kullandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara’da kullandı
Oyunu kullanan Bakan Fahrettin Koca: Bugünün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum
Oyunu kullanan Bakan Fahrettin Koca: Bugünün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum