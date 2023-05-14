Canan Kaftancıoğlu açıkladı! İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı gözaltına alındı

Türkiye sandık başına giderken İstanbul'da başkasının yerine oy kullanan sandık kurulu başkanı gözaltına alındı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başkasının yerine oy kullanmaya kalkan bir kiinin de gözaltına alındığını duyurdu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı ile başkası adına oy kullanmaya kalkışan bir kişinin gözaltına alındıklarını açıkladı. Gözaltına alınan Sandık Kurul Başkanının başkanlığının iptal edildiğini ve gözaltına alındığını belirten Kaftancıoğlu'nun paylaşımları şöyle:

Sandık kurulu başkanı gözaltında

w İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü:) İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün..

Başkasının yerine oy kullanma girişimi

- İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:) Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi. Şimdi o düşünsün… Başvuru yapıldı “Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezası var. (3-5 yıl arası hapis)...