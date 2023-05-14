BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Oyunu kullanan Bakan Fahrettin Koca: Bugünün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oyunu kullanan Bakan Fahrettin Koca: Bugünün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Koca, "Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün, Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum"

Abone ol

Koca, oy kullanmaya eşi Hale, oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir ile geldi.

Oyunu 3280 numaralı sandıkta kullanan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel Türkiye'm için oyumuzu kullandık. Millet iradesi tecelli edecek. Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün, Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu kullandı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu kullandı
Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı
Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmak için sandığa giden yaşlı adamdan acı haber
Oy kullanmak için sandığa giden yaşlı adamdan acı haber
Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu evinde kullandı
Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu evinde kullandı
İzmir'in 84 seçmenli Yayla Mahallesi'nde oy verme işlemi sürüyor
İzmir'in 84 seçmenli Yayla Mahallesi'nde oy verme işlemi sürüyor
Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başına gitti
Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başına gitti
Ali Babacan oyunu kullandı Millet İttifakı'nın seçim gecesi programını açıkladı
Ali Babacan oyunu kullandı Millet İttifakı'nın seçim gecesi programını açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! "Sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün diliyorum"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! "Sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün diliyorum"
Milli Savunma Bakanı Akar, oyunu mezunu olduğu okulda kullandı
Milli Savunma Bakanı Akar, oyunu mezunu olduğu okulda kullandı
Darülaceze sakinleri kurum içinde kurulan sandıklarda oy kullanıyor
Darülaceze sakinleri kurum içinde kurulan sandıklarda oy kullanıyor
Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı
Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı