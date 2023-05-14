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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu kullandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu kullandı

 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Sancar, eşi Fatma Ceran Sancar ve 3 yaşındaki kızı Leyla Sancar ile oy kullanacağı Çankaya'daki Ayten Şaban Diri İlkokulu'na geldi.

Oy kullanmak için bir süre sıra bekleyen Sancar ve eşi, 4099 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemin en önemli seçimini yaşadığını, bu seçimin çok önemli bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Sancar, "Demokratik sorumluluğun en önemli görevi de oyunu kullanmaktır. Halkın iradesini sandığa yansıtmaktır." diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Sancar, "Annelere verebileceğimiz en güzel hediye, onlara çocuklarının geleceğinden kaygı duymayacakları bir ülke bırakmaktır." dedi.

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