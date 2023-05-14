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Oyunu kullanan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan önemli çağrı!

Oyunu kullanan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan önemli çağrı!

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı. Oğan "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Hayırlı olsun." dedi.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işlemini  tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

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