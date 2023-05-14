Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmak için sırada bekledi oy kullandıktan sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu verdi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim, İçişleri Bakanı’ndan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti. Devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim’den niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından çok önemli."

Oy kullandıktan sonra okul çıkışı dışarıda tezahürat yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, aracıyla alandan ayrıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken belgelerini hazırlayan Erdoğan, sırası gelince oyunu kullandı.