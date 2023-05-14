BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmak için sırada bekledi oy kullandıktan sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmak için sırada bekledi oy kullandıktan sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu verdi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim, İçişleri Bakanı’ndan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti. Devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim’den niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından çok önemli."

Oy kullandıktan sonra okul çıkışı dışarıda tezahürat yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, aracıyla alandan ayrıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken belgelerini hazırlayan Erdoğan, sırası gelince oyunu kullandı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı:
Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı:
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Görme engelliler oylarını oluşturulan şablonlar aracılığıyla kullandı
Görme engelliler oylarını oluşturulan şablonlar aracılığıyla kullandı
Pervin Buldan oyunu kullandı: Değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz
Pervin Buldan oyunu kullandı: Değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı
AK Parti sandık müşahidinden acı haber! Oy kullanma işleminin başladığı an oldu
AK Parti sandık müşahidinden acı haber! Oy kullanma işleminin başladığı an oldu
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı
Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...
Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...
YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”
YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti