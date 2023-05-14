BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SPOR

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak

Halkbank 10. şampiyonluk, Ziraat Bankkart ise üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmek için 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin 5. maçına çıkacak

Abone ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 5. ve son maçı yarın yapılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.


- Halkbank 10. şampiyonluğunun peşinde

Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, Ziraat Bankkart'ı geçerek 10. kez şampiyon olmak istiyor.


- Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.


- Şampiyonlar

Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon
Şampiyon
1970-1971
Galatasaray
1971-1972
İETT
1972-1973
İETT
1973-1974
İETT
1974-1975
Muhafızgücü
1975-1976
Eczacıbaşı
1976-1977
Boronkay
1977-1978
Eczacıbaşı
1978-1979
Eczacıbaşı
1979-1980
Eczacıbaşı
1980-1981
Eczacıbaşı
1981-1982
Eczacıbaşı
1982-1983
Eczacıbaşı
1983-1984
Eczacıbaşı
1984-1985
Eczacıbaşı
1985-1986
Eczacıbaşı
1986-1987
Galatasaray
1987-1988
Galatasaray
1988-1989
Galatasaray
1989-1990
Eczacıbaşı
1990-1991
Eczacıbaşı
1991-1992
Halkbank
1992-1993
Halkbank
1993-1994
Halkbank
1994-1995
Halkbank
1995-1996
Halkbank
1996-1997
NETAŞ
1997-1998
NETAŞ
1998-1999
NETAŞ
1999-2000
Arçelik
2000-2001
Arçelik
2001-2002
Erdemir
2002-2003
Arçelik
2003-2004
Erdemir
2004-2005
Erdemir
2005-2006
Arkas Spor
2006-2007
Arkas Spor
2007-2008
Fenerbahçe
2008-2009
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010
Fenerbahçe
2010-2011
Fenerbahçe
2011-2012
Fenerbahçe
2012-2013
Arkas Spor
2013-2014
Halkbank
2014-2015
Arkas Spor
2015-2016
Halkbank
2016-2017
Halkbank
2017-2018
Halkbank
2018-2019
Fenerbahçe
2019-2020
Lig tamamlanamadı
2020-2021
Ziraat Bankkart
2021-2022
Ziraat Bankkart
Not: Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı
Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...
Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...
YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”
YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
İl değiştiren Karyağmazlılar yeni yerleşim yerinde ilk kez oy kullandı
İl değiştiren Karyağmazlılar yeni yerleşim yerinde ilk kez oy kullandı
Meral Akşener oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel ve iyi olacak
Meral Akşener oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel ve iyi olacak
Depremden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da vatandaşlar sandık başında
Depremden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da vatandaşlar sandık başında
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'da temaslarına başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'da temaslarına başladı
Mocha Kasırgası dünyanın en büyük mülteci kampı Cox Bazar'a yaklaşıyor
Mocha Kasırgası dünyanın en büyük mülteci kampı Cox Bazar'a yaklaşıyor
Psikiyatr Prof. Dr. Tarhan: "Sorumluluk almak, kişinin kendine yaptığı en büyük yatırım"
Psikiyatr Prof. Dr. Tarhan: "Sorumluluk almak, kişinin kendine yaptığı en büyük yatırım"