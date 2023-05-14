Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak

Halkbank 10. şampiyonluk, Ziraat Bankkart ise üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmek için 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin 5. maçına çıkacakAbone ol
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 5. ve son maçı yarın yapılacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
- Halkbank 10. şampiyonluğunun peşinde
Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.
Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Halkbank, Ziraat Bankkart'ı geçerek 10. kez şampiyon olmak istiyor.
- Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor
Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
- Şampiyonlar
Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon
Şampiyon
1970-1971
Galatasaray
1971-1972
İETT
1972-1973
İETT
1973-1974
İETT
1974-1975
Muhafızgücü
1975-1976
Eczacıbaşı
1976-1977
Boronkay
1977-1978
Eczacıbaşı
1978-1979
Eczacıbaşı
1979-1980
Eczacıbaşı
1980-1981
Eczacıbaşı
1981-1982
Eczacıbaşı
1982-1983
Eczacıbaşı
1983-1984
Eczacıbaşı
1984-1985
Eczacıbaşı
1985-1986
Eczacıbaşı
1986-1987
Galatasaray
1987-1988
Galatasaray
1988-1989
Galatasaray
1989-1990
Eczacıbaşı
1990-1991
Eczacıbaşı
1991-1992
Halkbank
1992-1993
Halkbank
1993-1994
Halkbank
1994-1995
Halkbank
1995-1996
Halkbank
1996-1997
NETAŞ
1997-1998
NETAŞ
1998-1999
NETAŞ
1999-2000
Arçelik
2000-2001
Arçelik
2001-2002
Erdemir
2002-2003
Arçelik
2003-2004
Erdemir
2004-2005
Erdemir
2005-2006
Arkas Spor
2006-2007
Arkas Spor
2007-2008
Fenerbahçe
2008-2009
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010
Fenerbahçe
2010-2011
Fenerbahçe
2011-2012
Fenerbahçe
2012-2013
Arkas Spor
2013-2014
Halkbank
2014-2015
Arkas Spor
2015-2016
Halkbank
2016-2017
Halkbank
2017-2018
Halkbank
2018-2019
Fenerbahçe
2019-2020
Lig tamamlanamadı
2020-2021
Ziraat Bankkart
2021-2022
Ziraat Bankkart
Not: Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.