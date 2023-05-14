Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak

Halkbank 10. şampiyonluk, Ziraat Bankkart ise üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmek için 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin 5. maçına çıkacak

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 5. ve son maçı yarın yapılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



- Halkbank 10. şampiyonluğunun peşinde

Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, Ziraat Bankkart'ı geçerek 10. kez şampiyon olmak istiyor.



- Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.



- Şampiyonlar

Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon

Şampiyon

1970-1971

Galatasaray

1971-1972

İETT

1972-1973

İETT

1973-1974

İETT

1974-1975

Muhafızgücü

1975-1976

Eczacıbaşı

1976-1977

Boronkay

1977-1978

Eczacıbaşı

1978-1979

Eczacıbaşı

1979-1980

Eczacıbaşı

1980-1981

Eczacıbaşı

1981-1982

Eczacıbaşı

1982-1983

Eczacıbaşı

1983-1984

Eczacıbaşı

1984-1985

Eczacıbaşı

1985-1986

Eczacıbaşı

1986-1987

Galatasaray

1987-1988

Galatasaray

1988-1989

Galatasaray

1989-1990

Eczacıbaşı

1990-1991

Eczacıbaşı

1991-1992

Halkbank

1992-1993

Halkbank

1993-1994

Halkbank

1994-1995

Halkbank

1995-1996

Halkbank

1996-1997

NETAŞ

1997-1998

NETAŞ

1998-1999

NETAŞ

1999-2000

Arçelik

2000-2001

Arçelik

2001-2002

Erdemir

2002-2003

Arçelik

2003-2004

Erdemir

2004-2005

Erdemir

2005-2006

Arkas Spor

2006-2007

Arkas Spor

2007-2008

Fenerbahçe

2008-2009

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010

Fenerbahçe

2010-2011

Fenerbahçe

2011-2012

Fenerbahçe

2012-2013

Arkas Spor

2013-2014

Halkbank

2014-2015

Arkas Spor

2015-2016

Halkbank

2016-2017

Halkbank

2017-2018

Halkbank

2018-2019

Fenerbahçe

2019-2020

Lig tamamlanamadı

2020-2021

Ziraat Bankkart

2021-2022

Ziraat Bankkart

Not: Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.