Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar, İstanbul'da oyunu kullandı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, oyunu Sultangazi'deki Gazi İlkokulu'nda kullandı.

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Beraberinde bazı partililerle Gazi Mahallesi'ndeki okula gelen Uçar, vatandaşları selamlayarak kayıtlı bulunduğu sandığa gitti.

Burada 1359 numaralı sandıkta oyunu kullanan Uçar, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Uçar, bu seçim sonuçlarıyla demokratik bir ülkede, refahı, kardeşliği, bir arada yaşamanın sözünü verdiklerini anlatarak, bunların konuşulacağı bir dönem olmasını istediklerini söyledi.

Bu seçimin, Türkiye'de ülkenin bütün kalıcı, güncel sorunlarını gündemine alan ve çözüm üreten bir meclise vesile olmasını istediklerini dile getiren Uçar, "Ülkede yaşayan bütün halkların, inançların, bütün kesimlerin, kendisini içinde bulduğu, hakkını, hukukunu koruyan bir demokratik anayasaya vesile olmasını diliyoruz. Aynı şekilde bu ülkenin ihtiyaç duyduğu demokratik siyasetin de bizlerle birlikte inşa edilmesini ve hayat bulmasını diliyoruz ve demokratik cumhuriyetin sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.