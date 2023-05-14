Darüşşafaka Lassa: 73 - Fenerbahçe Beko: 79

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 79-73 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede sarı-lacivertliler, Pierre'in pota altındaki basketleriyle rakibine üstünlük kurdu. Darüşşafaka'da Doğuş Özdemiroğlu ilk periyotta çift haneli rakamlara ulaşırken, Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazer ve Hayes-Davis ikilisi, takımının ilk çeyreği önde tamamlamasında etkili oldu: 18-22.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'da Jekiri, Darüşşafaka Lassa'da da McCullough öne çıkan isimler oldu. Darüşşafaka, devrenin bitimine 3 dakika kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 30-32. Konuk ekipte son bölümde Melih Mahmutoğlu ve Pierre, attıkları 3 sayılık basketlerle farkı yeniden açmayı başardı. Sarı-lacivertliler devreyi 43-35 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan taraf Darüşşafaka Lassa oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ilk 3 dakikalık bölümde 13-2'lik seri yakalayarak karşılaşmada öne geçen taraf oldu: 48-45. Çeyreğin kalanında pota altında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, son periyoda 59-57 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı top kayıplarıyla başladı. İki takım da savunmada iyi bir görüntü ortaya koyarken, bu periyodun ilk 6 dakikalık bölümünü Darüşşafaka Lassa, 10-9'luk üstünlükle geçerek farkı 1 sayıya indirdi: 67-68. Kalan bölümde Wilbekin ve Jekiri ile isabetli atışlar bulan Fenerbahçe Beko, farkı yeniden açarak mücadeleden 79-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa 15 yenilgisini alırken, Fenerbahçe Beko ise 22. galibiyetine imza attı.