BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı: Şimdiden hayırlı olsun

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı: Şimdiden hayırlı olsun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı.

Abone ol

Bakan Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.

Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti. Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır. Ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı
İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Metro seferlerine 'seçim' ayarı! Açıklama geldi
Metro seferlerine 'seçim' ayarı! Açıklama geldi
Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür bulaşırsa oy geçersiz mi sayılır belli oldu
Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür bulaşırsa oy geçersiz mi sayılır belli oldu
İsrail, ateşkesin ardından Gazze'de bazı noktaları vurdu
İsrail, ateşkesin ardından Gazze'de bazı noktaları vurdu
Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı
Milli para atletler, İtalya'da 4 madalya daha kazandı
Milli para atletler, İtalya'da 4 madalya daha kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Ankara'da trafikte dehşet! Evli çift neye uğradığını şaşırdı
Ankara'da trafikte dehşet! Evli çift neye uğradığını şaşırdı
14 Mayıs 2023 seçimleri için oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında
14 Mayıs 2023 seçimleri için oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında
Yer bilimci Feyzi Bingöl'den o bölge için enerji birikiyor uyarısı 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Yer bilimci Feyzi Bingöl'den o bölge için enerji birikiyor uyarısı 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Zelenski'den Rusya'ya karşı saldırı açıklaması: Önemli adımlar gelecek
Zelenski'den Rusya'ya karşı saldırı açıklaması: Önemli adımlar gelecek