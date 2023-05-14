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İsrail, ateşkesin ardından Gazze'de bazı noktaları vurdu

İsrail, ateşkesin ardından Gazze'de bazı noktaları vurdu

İsrail uçaklarının, Filistinli gruplarla varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de bazı noktaları vurduğu belirtildi.

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Mısır'ın arabuluculuğunda, Tel Aviv yönetimi ile Filistinli gruplar arasında yerel saatle 22.00'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Yedioth Ahronot gazetesi ise Gazze'den İsrail'in güney sınırındaki kentlere çok sayıda roket atıldığı ve uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini geçti.

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında akşam saatlerinde varılan ateşkes, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girmişti.

Ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti.

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