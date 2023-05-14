14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı, oylar sayılıyor! İşte dakika dakika tüm gün yaşananlar

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün (14 Mayıs 2023 Pazar) sandık başına gitti. Saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi ülke genelinde başladı. 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Sat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. Oylar sayılmaya başlandı. İşte gün boyu seçimle ilgili yaşananlar...

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 5 yıl süreyle görev yapacakolan 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem parlamentosunda görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis’e girmek için ise 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı mücadele etti. Oyların sayımına başlandı. İşte gün boyu yaşananlar ve gelen ilk oylar...

17:35 RTÜK'ten yayın yasağı uyarısı geldi! Saat 21:00'e kadar...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" diyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" paylaşımı yaptı

17:15 YSK açıkladı: Oy verme işlemi sorunsuz sona erdi

YSK'dan yapılan son dakika açıklamada "Oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil" denildi.

17:00 Polis YSK'ya giden yolların tamamını kapattı

Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, YSK’ya çıkan tüm yolları da trafiğe kapattı.

17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sandık' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." mesajı paylaştı.

17:00 Sandıklar kapandı oy sayımı başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar kapandı ve sandık kurulları oy sayma işlemlerine başladı. Seçim sonuçları saat 21:00'e kadar yayınlanamayacak. Ancak YSK'nın sonuçların açıklanması saatini erkene çekmesi bekleniyor.

16:02 Sakarya'da İYİ Partililer AK Parti'li vekile saldırdı



AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu. Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.

15:52 YSK Başkanı: 1 sandık kurulu üyesi ile 1 vatandaş öldü

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçim sorunsuz olarak devam ediyor. Bir sandık kurulu üyesi ve bir vatandaş kalp krizi sebebiyle vefat etti. Bunun dışında bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.

15:35 Kemal kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geçti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkez binasına geçti.

15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullandıktan sonra seçimleri takip etmek için Ankara'ya geçti. Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

14:50 200 kişi bilgileri olmadan görevlendirilmiş

Gaziantep’in ardından Diyarbakır’da da seçmenler bilgileri olmadan görevli yapılmış. Diyarbakır’da 200’e yakın kişi, sandık kurulu üyesi gösterilmelerinden kaynaklı oy kullanamadı. Diyarbakır Barosu ve ÖHD’den yapılan açıklamada, durumu tutanak altına aldıklarını belirtildi.

14:00 CHP duyurdu: Görevliyi dövüp toplu oy kullandılar

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir kişi seri bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy basarken görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır” bilgisini paylaştı.

13:50 Sandık görevlileri uzaklaştırılıp oy kullanıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Körgüden Köyü’nde, 1036 nolu sandık başkanı ve görevliler zorla sandıktan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Birden fazla kişi kabine girerek toplu oy kullandığı öne sürüldü. CHP, olayla ilgili tutanak tuttu.

13:15 Binali Yıldırım'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı. Yıldırım, "Gördüğüm kadarıyla oldukça yoğun bir ilgi var. Yarım saat bekledik, oy kullanmak için. Herkes gibi biz de bekledik. Vatandaşlık görevimizi Semiha Hanım'la beraber yerine getirdik. Çıkacak sonuçların elbette ki ülkemize, milletimize hayırlı olacağından eminiz" dedi.

13:10 MHP lideri Bahçeli oy kullandı! Olay işaret

13.10: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmadan önce seçmen listesini imzalayan Bahçeli'nin arkasında bir genç Kemal Kılıçdaroğlu işareti yaptı. Bahçeli, "Bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum." dedi.

12:00 Erdoğan posteriyle gelince oy kullanamadı

Adıyaman'da bir kadın Erdoğan posteriyle oy kullanmaya gelmesi nedeniyle kabine alınmadı.

11:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan oy kullandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu verdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim, İçişleri Bakanı’ndan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti. Devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim’den niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından çok önemli."

11:30 Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

11:00 Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü:) İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün.." paylaşımı yaptı.