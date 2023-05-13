Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'ya gelişini bekleyen cemaat, sık sık tekbirlerle tarihi kubbeyi inletirken o atmosfer kameralara yansıdı.Abone ol
Türkiye saatler sonra tarihin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Seçime saatler kala nefesler tutuldu.
Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından kendi imzaladığı kararname ile müze statüsünden ibadethane statüsüne geçirdiği Ayasofya’ya geldi.
Erdoğan burada akşam namazını kılarak cemaat ile buluştu.
Ayasofya'da tekbirlerle Erdoğan beklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden önce, Türkiye'nin en sembolik yapılarından biri olan Ayasofya hınca hınç doldu.
Cemaat, Erdoğan'ı beklemeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen cemaat, sık sık tekbirler getirerek ortamın manevi havasını daha da coşkulu hale getirdi.
Seçim programı sona erdi
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı.
Onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı.