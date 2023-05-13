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Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oylarını kullanabilmesi için geç saatlere kadar seferlerin süreceği öğrenildi.

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Seçim için sayılı saatler kalırken, vatandaşlar da oy kullanacakları adreslere ulaşmaya çalışıyor.

Bu kapsamda da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği öğrenildi.

Seçim sebebiyle oluşan yolcu hareketliliğinin gece geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.

"Deprem bölgesine ek seferler oldu"

İşletmeci Şehabettin Laçin, "Tek tük uzun yolculuk rotalarına ek seferler konuldu, kısa mesafelere ise maalesef konulmadı. Deprem bölgesine, özellikle Hatay'a ve doğuya ek seferler oldu. Çarşamba ve Perşembe'den itibaren işlerimiz iyi. Bugün akşama kadar tüm firmalar dolu." dedi.

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