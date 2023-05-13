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Hatay şehidinin annesi: Benim 3 tane daha oğlum var

Hatay şehidinin annesi: Benim 3 tane daha oğlum var

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün naaşı memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, "O düşmanları sevindirmeyeceğim. Benim 3 tane daha oğlum var" dedi.

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Bölücü terör örgütü tarafından dün Irak'ın kuzeyinde düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonu’nda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit oldu. Şehidin naaşı bugün memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Burada Mazmanlı Mahallesi Küçükger mezrasındaki baba evinde helallik alındı. Burada şehidin ailesi ve Suriye'de sözleşmeli piyade er olarak görev yapan ikiz kardeşi Mustafa'da Türk bayrağı sarılı tabutu öperek uğurladı. Daha sonra mezarlık yanındaki okul bahçesinde şehit için tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı Küçükger Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

Babasından duygulandıran sözler

Şehidin babası Yakup Küçük, "Güle güle git oğlum güle güle git, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Şehit olmayı çok istiyordu"

Evlatlarını çok sevdiğini belirten Anne Zöhre Küçük ise, "Allah'ım verdi, Allah'ım aldı. Şehit olmayı çok istiyordu. Liseden beri şehit olacağım derdi, şehit oldu. Bir sene bile olmadı görevi şehit oldu. O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlum var" diye konuştu.

Törene Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe protokolü, ailesi, yakınları ile askeri erkan katıldı.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 teröristin devam eden operasyon çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor" sözleri kaydedildi.

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