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Almanya'dan Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerinde askeri yardım paketi

Almanya'dan Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerinde askeri yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde askeri yardım yapılacağını duyurdu.

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Batılı ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımı sürüyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 2.7 değerinde askeri yardım yapılacağını bildirdi. Bakan Pistorius, "Hepimiz bu korkunç ve yasa dışı savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz. Ne yazık ki bunun ne zaman biteceğini öngöremiyoruz. Bu nedenle ne kadar sürerse sürsün Almanya elinden gelen her türlü yardımı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Pistorius'un açıkladığı yardım paketinde 30 adet Leopard 1 tankı, 20 Marder tipi zırhlı muharebe aracı, 200'ün üzerinde keşif uçağı ve 4 Iris-T uçaksavar sistemi yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya'ya muhtemel ziyaretinden önce duyurulan askeri yardımın, Almanya'nın savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya tek seferde yapacağı en büyük askeri yardım olduğu belirtildi.

Ukrayna’dan teşekkür, AB'den çağrı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Almanya’nın yeni yardım paketinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefiklerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de Almanya'nın Ukrayna'ya yeni askeri yardım duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece Bakhmut çevresindeki çatışmalar için günde yaklaşık bin top mermisine ihtiyacı olduğunu belirterek tüm AB ülkelerini Almanya’yı örnek almaya davet etti.

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