Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper! Bedavaya gelecek...

Galatasaray'ın, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kolombiyalı savunma oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.

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Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği gelen haberler arasında.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sözleşmesi 30 Haziran ayında sona erecek olan Everton'ın 28 yaşındaki oyuncusu için nabız yoklayacak olan yönetimin Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Everton öncesi Barcelona'da görev alan ve daha önce de Türk takımlarının gündemine gelen başarılı isim son 5 sezondur Premier Lig'de görev alıyor.

Kolombiya Milli Takımı'nda da 38 kez mücadele eden oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor.

1.95 boyundaki oyuncu bu sezon 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 5 karşılaşmada süre aldı.

416 dakika sahada kalan oyuncu bu süreçte Wolverhampton ile oynanan lig karşılaşmasında fileleri sarsmayı başarmıştı. Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gören oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın devrede olduğu konuşuluyor.