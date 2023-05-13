Fransız Polinezyası'na bağımsızlık yanlısı hükümet başkanı

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nın yeni hükûmet başkanı bağımsızlık yanlısı Moetai Brotherson oldu.Abone ol
Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız Polinezyası'nın 17. Hükûmet Başkanı Edouard Fritch, bağımsızlık yanlısı Benoit Kautai, bağımsız aday Nicole Sanquer ve bağımsızlık yanlısı parti Tavini Huiraatira üyesi Moetai Brotherson adanın hükûmet başkanlığı için yarıştı.
Fransız Polinezyası'nın 57 sandalyeli Bölgesel Meclisinin üyeleri, yeni hükûmet başkanını seçmek için oy verdi.
Mecliste yapılan oylamada 38 oy alan 53 yaşındaki Brotherson, Fransız Polinezyası'nın 18. Hükûmet Başkanı seçildi.
Fritch 16, Sanquer ise 3 oy topladı.