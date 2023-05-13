BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya’da göl ve barajlarda yasa dışı avlanmaya fırsat verilmiyor

Konya’da göl ve barajlarda yasa dışı avlanmaya fırsat verilmiyor

KONYA’nın göl ve barajlarında devam eden su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Abone ol

Konya’nın aralarında Beyşehir Gölü’nün de yer aldığı göl ve baraj gibi iç sularında 15 Mart-15 Haziran 2023 tarihleri arasında devam eden su ürünleri av yasağı çerçevesinde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli koruma ve kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetim ve kontroller devam ediyor.

Ekipler, hem karadan hem de iç sularda yasa dışı avlanmaya karşı denetim faaliyetleri icra ediyor. Ekiplerin Çumra Apa Baraj Gölü'nde kaçak avcılığa yönelik yaptığı denetimde ele geçirilerek sulardan çıkarılan yaklaşık 2 bin 500 metre sahipsiz ağın gözlerinde canlı bulunan balık ve kerevit gibi su ürünleri de suya geri bırakıldı.

Konya’nın iç sularında su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasındaki üç aylık süreçte balık av yasağı uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce operasyonu! Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' dahil 17 gözaltı
Muharrem İnce operasyonu! Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' dahil 17 gözaltı
Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 71’e yükseldi
Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 71’e yükseldi
Hamas: İsrail gerilimin azaltılması çabalarına sürekli saldırarak karşılık veriyor
Hamas: İsrail gerilimin azaltılması çabalarına sürekli saldırarak karşılık veriyor
Bir söz verdi sözünü tutmak için 5 yıldır Van’ı karış karış geziyor
Bir söz verdi sözünü tutmak için 5 yıldır Van’ı karış karış geziyor
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde el bombası bulundu
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde el bombası bulundu
Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!
Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!
Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı
Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı
Sinan Oğan seçime son gün kala söyledi Cüneyt Özdemir 'İnanılmaz kendi kalesine 2. gol geldi' dedi
Sinan Oğan seçime son gün kala söyledi Cüneyt Özdemir 'İnanılmaz kendi kalesine 2. gol geldi' dedi
Burdur'da Devlet Bahçeli 'İç savaş' söylemlerine sert çıktı: Kefenlerini alıp gelsinler!
Burdur'da Devlet Bahçeli 'İç savaş' söylemlerine sert çıktı: Kefenlerini alıp gelsinler!
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te tanıtıldı
İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı
İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı
Afyonkarahisar’da piknik faciası! Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi feci şekilde öldü!
Afyonkarahisar’da piknik faciası! Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi feci şekilde öldü!