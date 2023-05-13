Burdur'da Devlet Bahçeli 'İç savaş' söylemlerine sert çıktı: Kefenlerini alıp gelsinler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyenler, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelidir" diyerek sert tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli, "Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP ittifakı yenilmelidir" dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız." diye konuştu.

Bahçeli "Birlikte daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de, ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Biz üretimin, milli sanayinin yanındayız. Üretimde dışa bağımlılığa son vermek için mücadele eden Türkiye'nin yanındayız. Ya İstiklal ya ölüm diyenlerin tarafıyız. Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimize çağrımızdır. İhanetin bedelini hainlere ödeteceğiz. Korkuları bundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağız deliye dönmeleri bu yüzdendir. Yatırımı, teknolojik gelişmeyi, istihdamı hedef alan güçlü bir ekonomi oluşturacağız. Sosyal politikaları, dar gelirli vatandaşları önceleyecek şekilde yapacağız. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenli ve huzurlu yönetimi için vardır. Cumhur İttifakı, dünyada güçlü bir Türkiye demektir. Cumhur İttifakı ve MHP güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, alnı açıktır. Cumhur İttifakı güçlü ise Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi Allah'ın izni ile gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

"Hangi sözü verdiysek tuttuk"

Bahçeli, "Hangi sözü verdiysek tuttuk. 5 uygulama döneminde Cumhur İttifakı olarak çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözdük. Kronik sorunlara neşter vurduk. Ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit oldu. Sizlerin desteği ile mutlaka başaracağız. 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Sayın Erdoğan'a ve MHP'ye oy verecek misiniz? Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes kardeşimizdir. Çağrımız önce ülkem diyen her kardeşimizedir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?

Kaset kumpasçılarına hesap soracak mısınız? Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.

"Kefenlerini yanlarında getirsinler"

"Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar" diyenler, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelidir. Bu ittifak abesle direnişini gayriahlaki tutumunu sürdürmektedir. Yalan, yıkım bunlardadır. Ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş iki yüzlü bir muhalefet anlayışı vardır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücüdür.

Sıkışınca TBMM'nin af ilan edeceğini söylemişsin. Sayın Kılıçdaroğlu, teröriste kol kanat gelen bir kalpsizin aynı zamanda terörün himayesine gireceğini bilmiyor musun? Görmüyor musun? Ey Kılıçdaroğlu hala farkında değil misin? Hiç mi utanmıyorsun?

"Muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüştü"

"Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır"