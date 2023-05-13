Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te vatandaşların ilgisini çekti.

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Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliğinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar Togg ile şehir turu attı.

Ellerindeki Türk bayrağı ve kırmızı güllerle 56 SRT 56 plakalı "Anadolu kırmızısı"nı karşılayan vatandaşlar, ilgi gösterdikleri araçla fotoğraf çekti.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobilini Siirt'te görmekten gurur duyduklarını söyledi.

Aracın oldukça konforlu olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Büyük bir atılım, büyük bir gelişme gördükten sonra ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Başından beri aracı izliyoruz, muhteşem bir araç. Siirt'te kullanmak muhteşem bir duygu. Allah daha iyilerini yapmayı milletimize nasip etsin." dedi.

Yerli otomobilin Türkiye'nin göğsünü kapattığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, dünyada otomobilini, muharip uçağını ve insansız hava aracını yapan çok az sayıda ülke bulunduğunu anlattı.

Hacıbektaşoğlu şöyle konuştu:

"Koro halinde, 'Bu olmaz.' dendi ama Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve Türkiye'nin cesur, girişimci, başarılı, kendini ispatlamış mühendisler, bunu başardılar. Onlarcasını, yüzlercesini binlercesini Siirt'te göreceğiz. Araç çok konforlu, inşallah yüzlercesi ilimizde, ilçelerimizde, Herekol'un ortasında görebileceğiz. Makam aracı olarak kullanarak oralara kadar gideceğiz."

- "Dün gece sabırsızlıktan uyuyamadım"

Otomobile binen ve korna çalarak duygularını dile getiren vatandaşlardan Nurten Temiz de aracı görünce gururlandığını dile getirdi.

Temiz, "Dün gece sabırsızlıktan uyuyamadım. Rengine yakışır şekilde kırmızı giyinip geldim. Al bayrağımla buraya geldim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayalini kurduğumuz birçok teknoloji gerçekleştirdi." dedi.

Togg talihlisi Sinan Gencer de 1868'inci sırada olduğunu ve "Pamukkale beyazı" otomobili teslim alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek "Yerli ve milli aracımızla gurur duyuyoruz. Bugün Siirt'te geldi. Siirtlilerle buluştu, inşallah bize de gelecektir." ifadesini kullandı.

Esra Etiz Kaçar ise yerli aracı görmeye geldiklerini ve bu aracın milli bir gurur olduğunu anlattı.