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İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı

İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı

İsrail’in hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırılarında biri ağır 3 İsrailli yaralandı.

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nden atılan roketlerden biri İsrail’in güneyindeki Sdot Negev bölgesine düştü.

Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu 40’lı yaşlarda 3 İsraillinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralıların Birüssebi kentinde bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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