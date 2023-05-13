Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık 'Erdoğan'ı destekliyorum' deyip övgü yağdırdı

Dün Kızılay'da başkanlık görevinden istifa eden Kerem Kınık, seçimler öncesi paylaşım yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu. Kınık, paylaşımında Erdoğan'a övgülerini peş peşe sıraladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı nedeniyle tepki çeken ve görevinden istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yarın düzenlenecek seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.

Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.

Paylaşımının sonunda "Erdoğan'ı destekliyorum çünkü;" diyen Kınık, devamında şu ifadelere yer verdi:

"