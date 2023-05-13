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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,9 azalışla 633 milyon 365 bin 719 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00-21.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1493 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1495 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1250 liradan işlem gördü.

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