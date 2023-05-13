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Edirne'de tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Edirne'de tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Edirne'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Edirne istikametine seyreden Ö.Ö'nün kullandığı 22 AP 496 plakalı hafif ticari araç, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy mevkii yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Ö.Ö'nün yanı sıra araçtaki P.C, M.K, M.Ö, 7 yaşındaki E.Ö ve 2 yaşındaki E.Ö. yaralandı.


Bir kısmı sıkıştıkları araçtan itfaiye ve sağlık görevlilerince çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin Kemalköy'den, Yenikadın köyündeki mevlit programına gittiği öğrenildi.

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