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Trabzon'da kahreden olay! İki kız kardeş 5 saat arayla vefat etti

Trabzon'da kahreden olay! İki kız kardeş 5 saat arayla vefat etti

TRABZON'un Of İlçesi'ne bağlı Gümüşören mahallesinde iki kız kardeş 5 saat arayla vefat etti.

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Çeşitli sağlık sorunlarından dolayı Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören kardeşlerden küçüğü 82 yaşındaki Fatma Barutoğlu sabah saat 07.00 sıralarında vefat etti.

86 yaşındaki Asiye Yiğit ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle saat 12.00 sıralarında vefat etti. İki kız kardeşin naaşı, cenaze işlemlerinin ardından Gümüşören Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kız kardeş aile kabristanlığına defnedildi.

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