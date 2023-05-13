Oğuzhan Uğur'un babası kimdir? Hasan Atilla Uğur ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Özellikle deprem bölgesinde yaptığı yardımlar ve yayınlar ile adını dünya basınında da duyurmayı başaran Oğuzhan Uğur'un babası da çok merak edilen isimlerden biri. İki kardeşi olan Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur'dur. Öcalan'ı ilk yargılayan kişi olan Hasan Atilla Uğur, asker ve siyasetçidir.

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Seçime günler kala yaptığı programlar ile adından sıkça söz ettiren, dünya basınında da kendine yer bulan Oğuzhan Uğur'un babası en çok merak edilen kişilerden biri oldu. 65 yaşında aslen Ankaralı olan Hasan Atilla Uğur, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişidir. Hasan Atilla Uğur'un eşi Pakize Uğur'dur. Türk askeri olan Hasan Atilla Uğur'un iki tane çocuğu vardır.

Askeri kariyeri

1972'de girdiği Kuleli Askeri Lisesinden 1975'te mezun oldu. Aynı yıl Kara Harp Okuluna girdi. 1979'da jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade Okulu ve Jandarma Subay Okulunu bitirdikten sonra Foça'da bulunan Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında komando eğitimi aldı. 1981 yılından itibaren başta Doğu ve Güney Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede Jandarma Birlik Komutanlığı görevinde bulundu. 1998 yılında Antalya'ya inen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanıydı. 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda sorgusunu yaptı.

2000-2001 yıllarında Hizbullah'a karşı yapılan operasyonlarda önemli görevler aldı. 2002-2004 yılları arası Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. J.Gn.K.lığı Teknik İstihbarat Daire Başkanı görevindeyken FETÖ ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak üst makamlara sundu. 2004-2005 yılları arası Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulundu. 2005-2007 yılları arası Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında bu görevde Albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

Ergenekon davası

Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alındı. Savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edilerek hâkim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından tutuklandı. 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan mahkeme kararları sonucunda "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan, suçun işlendiği tarih göz önünde bulundurularak eski TCK'nin 147. maddesi gereğince, 20 yıl hapis cezasına, "Kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay hapis ile 4 bin 500 lira hapis cezası da uygulandı ve toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tam olarak 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014 tarihinde tahliye oldu. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 2019 yılında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılandı ve beraat etti. Karar kesinleşti.

Siyasi yaşamı

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Güçbirliği'nden Antalya milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. Tutukluyken Abdullah Öcalan'ın sorgusunda yaşanan olayları kitap haline getirmiştir. Ayrıca hayatını ve güncel konuları anlattığı "Dün Bugün Yarın" adlı kitabı 2019 yılında Destek Yayınları tarafından yayımlanmıştır.