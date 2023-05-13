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ÇAYKUR 3 günde bakın ne kadar çay alımı yaptı

ÇAYKUR 3 günde bakın ne kadar çay alımı yaptı

 Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü üreticiden 3 günde 730 ton yaş çay alımı yaptı.Yaş çay alımına yarın da devam edileceği bildirildi.

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Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı.

ÇAYKUR, alımların Artvin ve Rize'nin bir kısmında başlamasının ardından 3 günde 730 ton yaş çay aldı.

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