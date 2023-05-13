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Ekrem İmamoğlu seçime saatler kala paylaştı: Asla bırakmayacağız

Ekrem İmamoğlu seçime saatler kala paylaştı: Asla bırakmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala verdiği mesajda, "Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız" dedi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan paylaştığı videosunda, "Değerli yol arkadaşlarım; seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacak, sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Sandık ve okul sorumluları, avukatlar, gönüllüler, katkı sunan bütün vatandaşlar sizlere güveniyorum" dedi. 

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