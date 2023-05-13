Pakistan'da rehine kurtarma faciası: 6 asker ve bir sivil öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan askeri yerleşkedeki rehine kurtarma operasyonunda 6 silahlı kuvvetler mensubu ve bir sivil yaşamını yitirdi, militanlar etkisiz hale getirildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre Müslim Bağ bölgesindeki askeri yerleşkeye gece geç saatlerde saldırı düzenleyen militanlar, 3 aileyi rehin aldı.

Rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda 6 asker ve bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Militanlar, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.