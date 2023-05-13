BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da rehine kurtarma faciası: 6 asker ve bir sivil öldü

Pakistan'da rehine kurtarma faciası: 6 asker ve bir sivil öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan askeri yerleşkedeki rehine kurtarma operasyonunda 6 silahlı kuvvetler mensubu ve bir sivil yaşamını yitirdi, militanlar etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Ulusal basındaki haberlere göre Müslim Bağ bölgesindeki askeri yerleşkeye gece geç saatlerde saldırı düzenleyen militanlar, 3 aileyi rehin aldı.

Rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda 6 asker ve bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Militanlar, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır seçim sonuçları 2023 kim önde? 2023 Bağlar · Bismil · Çermik · Çınar · Çüngüş seçim sonuçları 2023
Diyarbakır seçim sonuçları 2023 kim önde? 2023 Bağlar · Bismil · Çermik · Çınar · Çüngüş seçim sonuçları 2023
Doğu Karadeniz'de mevsimin ilk KKKA vakası Gümüşhane’de yaşandı
Doğu Karadeniz'de mevsimin ilk KKKA vakası Gümüşhane’de yaşandı
AK Partili belediyeden rekor zam! Davul zurnayla kutladılar
AK Partili belediyeden rekor zam! Davul zurnayla kutladılar
Almanya Ukrayna'ya kesenin ağzını açtı büyük silah yardımı
Almanya Ukrayna'ya kesenin ağzını açtı büyük silah yardımı
YSK'dan son dakika açıklama! Muharrem İnce'nin oyları geçerli sayılacak
YSK'dan son dakika açıklama! Muharrem İnce'nin oyları geçerli sayılacak
Soma'daki maden şehitleri, facianın 9. yılında anılıyor
Soma'daki maden şehitleri, facianın 9. yılında anılıyor
Batman seçim sonuçları 2023 kimler önde yeni tablo Hasankeyf, Sason, Gercüş, Kozluk seçim sonuçları 2023
Batman seçim sonuçları 2023 kimler önde yeni tablo Hasankeyf, Sason, Gercüş, Kozluk seçim sonuçları 2023
PRP tedavisi ile sistitin tekrarlaması önlenebilir
PRP tedavisi ile sistitin tekrarlaması önlenebilir
Deri altı implantı ile 3 yıl boyunca konforlu cinsel korunma mümkün!
Deri altı implantı ile 3 yıl boyunca konforlu cinsel korunma mümkün!
'Bayrak Dede' hayatını kaybetti
'Bayrak Dede' hayatını kaybetti
Serbest Dalış Milli Takımı yurda döndü
Serbest Dalış Milli Takımı yurda döndü
Adıyaman seçim sonuçları 2023 son durum ne? Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta seçim sonuçları 2023
Adıyaman seçim sonuçları 2023 son durum ne? Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta seçim sonuçları 2023