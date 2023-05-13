Deri altı implantı ile 3 yıl boyunca konforlu cinsel korunma mümkün!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, spiral, doğum kontrol hapı ve kondomdan daha konforlu olan deri altı implantının gebelik düşünmeyen kadınları 3 yıl boyunca koruduğunu söyledi.

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Çocuk düşünmeyen kadınlar birçok korunma yöntemini kullanıyor. Uzmanlar son zamanlarda sıklıkla kullanılan ve konfor açısından diğer korunma yöntemlerinden oldukça rahat ve güvenilir olan deri altı implantının önemine dikkat çekiyor.

Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, deri altına yerleştirilen kürdan büyüklüğündeki bir implant ile kadınların 3 yıl boyunca doğum kontrolünde kalabileceğini belirterek, deri altı implantı hakkında önemli bilgiler verdi.

“Deri altı implantının koruyuculuğu 3 yıl sürüyor”

İmplantı derisinin altına yerleştiren kadınların 3 yıl boyunca ek bir korunma yöntemine ihtiyaç duymadığını ifade eden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Birsen Bilge, “Deri altı implantı tek kullanımlık olarak kullanılan cilt altına yerleştirilen doğum kontrol yöntemidir. 3 yıl kadar koruyuculuğu vardır. Yani aynı spiral gibi doğum kontrol edici ürünler gibidir. Deri altı implantı da cilt altına takılan bir korunma yöntemidir. Yani gebe kalmayı engelleyen bir üründür. Aslında diğer yöntemlerle etkinliği aynı denilebilir ama konfor açısından diğer ürünlerden oldukça konforludur. Spiralin bazen hastaları rahatsız edip, enfeksiyon riskini arttırdığı oluyor. Doğum kontrol ilaçları da unutulabiliyor. Ama deri altı implantı kola bir kere takılıyor ve ondan sonra 3 yıl hiç çıkarmadan koruyuculuğu devam ediyor. Diğer korunma yöntemlerine göre konfor olarak en kullanışlısı hiç şüphe yok ki deri altı implantı” dedi.

“İmplantı emziren anneler bile kullanabiliyor”

Çok basit ve etkili bir yöntem olan deri altı implantının emziren annelerin bile kullanabildiğine dikkat çeken Dr. Birsen Bilge, “Ürünü, ilaca karşı alerjisi olanlar kullanmamalı. Onun dışında herkesin kullanabileceği emziren annelerin dahi kullanabileceği bir korunma yöntemidir. Deri altı implantının uygulanması çok kolay bir yöntem. Zımba gibi bir takma aparatı var. Ürünü yerleştireceğimiz noktaya lokal anestezi yapıyoruz. İnce, kürdana benzeyen implantı deri altına yerleştiriyoruz. Çıkartma işlemini de yine takma yerinden çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Yani takımı da çıkartımı da aslında çok basit olan bir yöntem. O zaman riskten de söz edemeyiz. İmplantın koruma süresi 3 yıl. 3 yıldan sonra çıkartılması gerekiyor. Deri altı implantını kullanan bir kadın, 3 yıl içerisinde doğum kontrol hapı, spiral ya da kondom kullanmasına gerek kalmıyor” diye konuştu.

“Spiralde gebe kalma riski var”

En çok kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiralde gebe kalma riskinin olduğunu ve cinsel birliktelik anında 2 tarafı da rahatsız edebildiğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, “Spiralin 10 yıla kadar etkinliği de olabiliyor ama deri altı implantı kadar konforlu değil. Spiralin ucunda ip bulunuyor. Bu ip cinsel birliktelik sırasında 2 tarafı da rahatsız edebiliyor. Ayrıca spiralde enfeksiyon riski de olabiliyor. Deri altı implantını sadece kanser olan hastalara ve aşırı kilolu hastalara uygulamıyoruz. Ayrıca deri altı implantının kayma riski de yok. Spiralde kayma riski olduğundan gebe kalma ihtimali de olabiliyor. Spirali olan kadın, spiral azıcık kaydığında gebelik oluşabiliyor. Ya da ne bileyim enfeksiyon riskini artırıyor ya da cinsel birliktelikte eş bu durumdan rahatsız olabiliyor ama deri altı implantında bu olumsuzluklardan söz edemiyoruz” şeklinde konuştu.