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Adana'da depremden etkilenen arıcılara yem desteği

Adana'da depremden etkilenen arıcılara yem desteği

ADANA’nın KOZAN ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremden etkilenen arı yetiştiricilerine hibe edilen 800 ton şekerin dağıtımı sürüyor.

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Hibe şekerlerin dağıtımı Kozan Kapalı Pazar yerinde Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinde zarar gören illerimizdeki, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılan hibe yem desteğinin ardından arıcılarımıza da yüzde 100 hibe şeklinde, kovan başı 4 kilogram arı besleme şekeri tahsisi yapılmıştı. Bu çerçevede , ilçemiz arıcılarına tahsis edilen yaklaşık 800 tonluk şekerlerin 27 tonu bu sabah itibarı ile personellerimiz tarafından arıcılarımıza teslim edilmiştir. Şekerler Türk Şeker Fabrikası tarafından ilçemize gönderildikçe arıcılarımıza teslim edilmeye devam edilecektir. Arıcılarımıza bol kazançlı sezonlar diliyoruz” dedi.

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