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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu

 Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki bazı içeriklere erişimine engel getirdi. Yapılan açıklamada "Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." denildi.

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Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

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