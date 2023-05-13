Sahaf İbrahim Manav vefat etti

Sahaflık alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'nın en eski sahaflarından İbrahim Manav yaşamını yitirdi.

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Manav'ın vefatını kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyuran İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Sahaflar Çarşısı'nın 60 senelik mensubu, sahaflığın duayeni, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü sahibi İbrahim Manav vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Fatih Camii'nde kılınarak, Edirnekapı'daki aile mezarlığına defnedilecek. Allah rahmet etsin." ifadelerini kullandı.

Tarihçi, yazar, akademisyen Erhan Afyoncu da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Türk sahaflığının en önemli isimlerinden, sahaflık mesleğinin duayeni, Sahaflar Çarşısı'nın 60 senelik mensubu, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülü sahibi, mesleği devrettiği Ayşegül Bardakçı'nın sevgili babası ve Murat Bardakçı'nın kayınpederi İbrahim Manav vefat etti."

Manav, sahaflık mesleğine, İstanbul Sahaflar Çarşısı'nda 10 yaşında İsmail Dilmen'in yanında çırak olarak başladı. 84 yaşındaki Manav, İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.



Sahaf Manav, 1960'lı yıllarda ustasının dükkanını satın alarak kendi işini yaptı, 1965'ten sonra Beyoğlu'ndaki mezatlarda münadilik yaptı. Manav, Sahaflar Çarşısı'nın son temsilcileri arasında gösterilmekteydi.